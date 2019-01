Perde equilibrio e cade da tetto, grave

(ANSA) - DRAPIA (VIBO VALENTIA), 16 GEN - Stava effettuando dei lavori di pulizia della canna fumaria di casa sua quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo battendo rovinosamente il capo. Un uomo di 67 anni è rimasto ferito in modo grave nella frazione "Gasponi" di Drapia.

L'uomo, pensionato, caduto da un'altezza di alcuni metri, ha riportato un trauma cranio-facciale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del Suem 118 giunti sul posto dopo essere stati allertati dai familiari del sessantasettenne.

Il ferito è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La prognosi è riservata.