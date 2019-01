Confcommercio,- 32% imprese individuali

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - In Calabria il 32,1% delle 7.849 imprese individuali iscritte nel 2014, risulta avere chiuso i battenti al 31 dicembre 2018. Un dato più basso rispetto alla media nazionale che si attesta intorno al 37,4%. E' quanto emerge da un'elaborazione di Confcommercio Calabria su dati Unioncamere e Infocamere.

"Discorso diverso - secondo quanto viene fuori dallo studio - per le riaperture. In regione infatti il tasso di riapertura si attesta sul 3,4% mentre a livello nazionale è pari al 5,2%.

Segno questo che in Calabria chi chiude difficilmente si rimette in proprio". "I dati diffusi sono estremamente importanti - afferma Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - in quanto ci mostrano una regione in cui il fare impresa rappresenta probabilmente il principale strumento per contrastare la mancanza di lavoro. Questo deve far riflettere e spingere a lavorare su politiche di sostegno alle imprese sempre più efficaci per evitarne la chiusura, e consentire un rafforzamento della nostra economia".