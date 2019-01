Maltrattamenti, chiesta condanna maestre

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 GEN - Si sta avviando a conclusione a Vibo Valentia il processo che vede imputate sei maestre dell'asilo comunale di Mileto accusate di maltrattamenti ad un bambino. I fatti risalgono alla primavera del 2011 e l'inchiesta venne condotta dai carabinieri di Vibo Valentia.

Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha chiesto la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione nei confronti Adriana Mangone, docente nella sezione in cui si trovava il bimbo, e per Francesca De Liguori Cimino, al tempo fiduciaria del dirigente scolastico. Due anni di reclusione è invece la richiesta per Maria Rosa Riso, Maria Teresa Spina ed Elena Magliaro ed un anno ed otto mesi per Anna Maria Veneziani.

I difensori delle insegnanti hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre il legale di parte civile, ha concordato con le determinazioni della pubblica accusa.

La sentenza, dopo gli interventi degli altri difensori, verrà emessa il 24 gennaio.