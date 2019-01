Incendio distrugge locali resort

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 10 GEN - Un incendio ha distrutto i locali adibiti a lavanderia del villaggio turistico "Marlusa" a Marina di Sibari. Sulle cause del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Cassano che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Castrovillari e Rossano che, a più di 12 ore da quando è scoppiato l'incendio, stanno ancora operando. Quello di ieri è il terzo rogo in 15 giorni sul territorio di Cassano.

Il primo si è verificato nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, sempre a Marina di Sibari, ed ha danneggiato una sala ricevimento del Minerva Club Resort, una delle maggiori strutture ricettive della costa ionica cosentina. Il secondo è stato nella notte tra sabato e domenica scorsa e ha distrutto due auto appartenenti a padre e figlio. La riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che doveva tenersi stamani a Cassano è stata rinviata per la neve.