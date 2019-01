Colpi pistola contro due negozi a Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 9 GEN - Persone non identificate, la notte scorsa, hanno sparato alcuni colpi di pistola, a scopo presumibilmente intimidatorio, all'indirizzo di due attività commerciali ubicate nell'area industriale di Vibo Valentia.

Obiettivo dei malviventi sono stati il bar "La dea bendata" e lo stabilimento Edil Martirano, entrambi ubicati lungo la Statale 18.

Tredici i colpi sparati in tutto, sei all'indirizzo del bar e sette contro lo stabilimento. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia che non tralasciano alcuna pista per risalire al movente di quanto accaduto. L'ipotesi più verosimile sembrerebbe condurre al racket.

Gli investigatori stanno anche visionando i filmati delle telecamere delle due attività commerciali e di quelle di altre attività che si trovano nelle immediate vicinanze.