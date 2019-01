Sanità, insediato commissario Cotticelli

(ANSA) - CATANZARO, 8 GEN - Si è insediato oggi a Catanzaro il neo commissario ad acta per la sanità in Calabria, Saverio Cotticelli. Ex generale dei carabinieri, il neo commissario, che subentra nell'incarico a Massimo Scura, era accompagnato dal sub commissario Thomas Schael.

"Credo che nella legalità - ha detto Cotticelli ai giornalisti - i risultati si ottengano. La mia sarà una gestione all'insegna della legalità e dell'impegno per ridare alla gente i diritti più elementari e tra tutti quello alla salute. Da vecchio carabiniere ho sempre avuto un solo interlocutore: la legge e la magistratura. Il primo incontro che ho avuto é stato col procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri".

Il neo commissario non ha inteso dare giudizi sulla situazione calabrese. "Non conosco le carte - ha aggiunto Cotticelli - ma mi documenterò presto. Io sono un uomo del dialogo. Avrò un incontro con il presidente della Regione Mario Oliverio? Assolutamente sì, perché no".