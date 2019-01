Cani senza cibo e acqua, due denunciati

(ANSA) - CROTONE, 8 GEN - I militari della stazione carabinieri forestale Crotone, nel corso di un sopralluogo eseguito in seguito ad una segnalazione di volontari del Wwf, hanno notato due setter inglesi tenuti in un ricovero precario, realizzato su un terreno non sufficientemente protetto dalle intemperie e saturo d'acqua, con una rete da letto, una rete metallica elettrosaldata e lamiere arrugginite. Hanno quindi chiesto l'intervento del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale ed i veterinari hanno confermato lo stato di maltrattamento, non compatibile con le condizioni di benessere animale. I cani erano stati lasciati privi di acqua e cibo. Dalla lettura dei microchip applicati agli animali, due cagne di nome Lola e Kelly, i carabinieri sono risaliti ai rispettivi proprietari, due uomini residenti a Crotone, che sono stati denunciati per maltrattamento di animali. In seguito alla richiesta dei carabinieri, i cani sono stati spostati, a cura dei rispettivi proprietari, in ricoveri idonei.