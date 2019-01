In Calabria il "Paranormal Circus"

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 7 GEN - Teatro, circo e cabaret in stile horror ma anche con sfumature sexy. E' lo show proposto dal "Paranormal Circus", che stazionerà a Corigliano Rossano dal 17 al 27 gennaio.

In programma uno spettacolo unico tutti i giorni alle 21.15, mentre sabato e domenica le rappresentazioni saranno due: la prima alle 17.30 e la replica alle 21.30. Un cast di caratura internazionale si esibirà nell'arte horror-circense realizzata per incantare il pubblico con performance di illusionismo, fachirismo estremo, acrobatica aerea, pole dance e giocoleria.

"Sarete catapultati - promettono i promotori dello show - in una dimensione parallela alla nostra, circondati da creature mostruose, che vi stupiranno con l'arte circense per stravolgere la quotidianità, senza tregua".

Il Paranormal Circus è prodotto dai fratelli Tayler e Giordy Martini, in collaborazione con Fulvio e Daniele Medini.