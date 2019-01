Facile,it,aumenti per 13.200 assicurati

(ANSA) - CATANZARO, 3 GEN - Sono oltre 13.200, pari all'1,5% del totale, gli automobilisti calabresi che, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa nel 2018, vedranno aumentare il costo della propria polizza Rc auto. Lo rileva un'analisi di Facile.it.

Il dato, che risulta inferiore alla media nazionale (3,83%), è anche leggermente in calo rispetto a quello dell'anno precedente quando la percentuale di automobilisti calabresi che avevano fatto ricorso all'assicurazione per un sinistro con colpa era pari all'1,66%.

A dicembre 2018 per assicurare un veicolo in Calabria occorrevano in media 689,96 euro, valore in aumento del 3,70% rispetto allo stesso mese del 2017 e superiore del 18,82% rispetto alla media italiana. Il maggior numero di incidenti con colpa sono stati denunciati in provincia di Cosenza (2,05%), seguita da Vibo (1,79%) e Crotone (1,75%). L'area con i valori più bassi è invece Catanzaro (0,69%),praticamente la metà del dato registrato a Reggio Calabria (1,69%).



