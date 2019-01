Auto in fiamme a Lamezia, indagini

(ANSA) - LAMEZIA TERME(CATANZARO), 3 GEN - Panico tra i residenti ma nessun problema per le persone a Lamezia Terme a causa dell'incendio che ha interessato un'autovettura Ford C Max parcheggiata nel cortile privato di un condominio.

Le fiamme, sviluppatesi per cause che sono in corso di accertamento, hanno quasi distrutto la vettura lambendo altre due auto, una Fiat 600 e una Lancia Y che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno estinto il rogo evitando che si propagasse alle altre auto.

Nessuna ipotesi viene esclusa circa la natura dell'incendio.

Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato.