Calabresi rispettano tradizioni Natale

(ANSA) - CATANZARO, 25 DIC - La bella giornata di sole, anche se con temperature abbastanza basse, non ha indotto i calabresi a non rispettare le tradizioni natalizie. Quindi vigilia e giorno di Natale a casa con parenti ed amici, con cenone a base di pesce e pranzo di Natale con carni varie. Il tutto all'insegna del made in Calabria, con i prodotti tipici a farla da padrona sulle tavole imbandite, dagli antipasti ai dolci, presenti in gran quantità.

Frequentate le messe natalizie, con le chiese affollate sia nella notte che stamani. Poca la gente per le strade, anche se non è mancato qualcuno che, nel pomeriggio, è uscito a fare due passi per provare a smaltire almeno un po' le calorie accumulate a tavola.