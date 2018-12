Donna muore cadendo da palazzo, indagini

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 23 DIC - Una donna di 36 anni di nazionalità dominicana, M.P., è morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava, a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Ad accorgersi del corpo nel cortile del palazzo è stata una vicina che ha avvertito i carabinieri della locale Compagnia. Al momento non è chiaro cosa sia successo. Se si sia trattato di un incidente, un suicidio oppure un omicidio.

I carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Gli investigatori, per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, stanno sentendo i vicini di casa ed il compagno. I carabinieri stanno anche cercando di chiarire la circostanza secondo cui la donna non sarebbe precipitata dal terzo piano, dove abitava, ma da un piano superiore. Il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia.