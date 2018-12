Scontro tra auto suv, morti due giovani

(ANSA) - SIMERI CRICHI (CATANZARO), 20 DIC - Due giovani, Alessio Bianco di 19 anni e Giuseppe Cutrone di 18, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 nei pressi di Simeri Mare, nel Catanzarese. I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un suv Bmw. Bianco è deceduto sul colpo mentre Cutrone, estratto dalle lamiere in gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale di Catanzaro dove è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e del Comando provinciale di Catanzaro e i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che hanno effettuato i rilievi. Ferito, ma in modo non grave, anche il conducente del Suv. Parti delle vetture sono state proiettate a diverse decine di metri dal luogo del'impatto. La statale 106 è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia.