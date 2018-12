Abitare Co.,mercato casa cresce del 2,3%

(ANSA) - CATANZARO, 20 DIC - In Calabria nei primi nove mesi del 2018 il mercato immobiliare residenziale del 2,3%. Lo rileva un'elaborazione del Centro studi Abitare Co. su dati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Da gennaio a settembre scorsi, secondo quanto emerge dall'elaborazione, le compravendite nel settore residenziale nella regione hanno raggiunto in totale le 8.290 unità, dato che posiziona la Calabria al 13/mo posto in Italia per numerosità e al 15/mo per tasso di crescita.

A livello territoriale, le province che hanno registrato il maggior numero di compravendite sono state, nell'ordine, Catanzaro (3.495), Cosenza (1.756), Reggio Calabria (1.717), Vibo Valentia (687), e Crotone (635). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra una crescita a Cosenza (+14,1%) e Crotone (+7,4%), le più dinamiche, mentre si evidenzia un calo a Reggio Calabria (-0,6%), a Catanzaro (-1,1%) e a Vibo Valentia (-3,5%).