Toninelli, mancano infrastrutture minime

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 18 DIC - "Questa regione non ha le infrastrutture minime che servono ai cittadini. Qui c'è bisogno di maggiore rispetto della legalità, dell'utilizzo dei fondi pubblici visto che ho registrato forme di spreco che causano ritardi ai lavori di strade, autostrade, ponti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a Gioia Tauro. "Tornerò a febbraio - ha aggiunto Toninelli - per capire e verificare se alcune cose che abbiamo messo in cantiere con Anas e altri bacini di appalto sono stati rispettati".

Il ministro al suo arrivo nel gate del Porto di Gioia Tauro si è recato a visitare i lavori del gateway ferroviario in fase di completamento all'interno dell'area doganale del porto. "Il Porto ha registrato nel 2017 un -16% di volumi e quest'anno registra un ulteriore negatività del 6%. Non si può andare avanti così. Qui occorre una svolta. C'erano degli impegni precisi che non sono stati rispettati".