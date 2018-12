Minaccia di morte ex convivente e figlia

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 15 DIC - Ha minacciato di morte l'ex convivente e la figlia minore al fine indurre la donna a rivedere la sua decisione di interrompere la relazione, ma il coraggio delle vittime di denunciare l'uomo ha permesso ai carabinieri di intervenire. Per l'uomo, A.F., di 43 anni, di Corigliano Rossano, il Gip di Castrovillari ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare con le persone offese. I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, nel corso delle indagini, avviate in seguito alla denuncia della vittima, hanno acquisito i referti medici dell'ospedale, dove la donna si era recata in seguito ad una tentata aggressione fisica da parte dell'uomo, ed i tabulati telefonici da cui risultano le chiamate fatte ripetutamente alla figlia, oltre che le testimonianze delle due vittime. I carabinieri, tra l'altro, erano intervenuti spesso in passato per sedare le liti tra A.F. e l'ex convivente.