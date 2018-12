Fermato presunto responsabile omicidio

(ANSA) - CIRÒ MARINA (CROTONE), 15 DIC - I carabinieri hanno fermato un trentanovenne, Vincenzo Malena, con precedenti di polizia per reati contro la persona, con l'accusa di essere il responsabile dell'omicidio di Pasquale Carruccio, di 44 anni, avvenuto il 10 dicembre scorso a Cirò Marina, nel crotonese.

L'assassinio, secondo quanto é emerso dalle indagini, sarebbe da collegare ad una vendetta da parte di Malena per un tentativo di approccio compiuto dalla vittima con un'ex fidanzata dell'omicida. Malena, per compiere l'omicidio, ha utilizzato un coltello dalla lama lunga 17 centimetri, trovato dai carabinieri nascosto in un tombino. Il fatto che Malena avesse con sé il coltello quando si é presentato all'incontro con Carruccio che ha preceduto l'assassinio, induce investigatori ed inquirenti a prendere in considerazione l'ipotesi che l'omicidio sia stato premeditato.