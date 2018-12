Cordoglio per Megalizzi,morto Strasburgo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 DIC - Profondo cordoglio anche in Calabria per la morte di Antonio Megalizzi. Il giovane giornalista, infatti, era nato a Reggio Calabria 28 anni fa.

La sua famiglia si era trasferita a Trento quando Antonio aveva appena 5 mesi. "Antonio Megalizzi - ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio - era un giovane aperto e solare, con due lauree, appassionato di radio e di politica, che amava l'Europa e la Calabria. La sua scomparsa fa male perché il mondo e l'Europa hanno sempre più bisogno di giovani come lui, che sorridono alla vita, che non si arrendono mai e guardano al futuro con speranza e con fiducia. Alla famiglia e alla sua fidanzata giungano le mie più sentite condoglianze". Il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ha espresso il suo cordoglio personale e quello dell'intera Assemblea legislativa per la morte di Antonio Megalizzi. "É una notizia - ha detto il presidente Irto - che ci addolora profondamente".