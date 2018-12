Canzone per royal baby,lettera da Londra

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - In occasione della nascita del figlio terzogenito del Duca e della Duchessa di Cambridge, Louis Arthur Charles, aveva composto le musiche di una canzone dal titolo "With all my heart", con testo di Giovanni Nicotera, affidata alla voce di Mirella Schisano. Ora, a distanza di qualche mese dall'evento, a Maurizio Scicchitano, compositore catanzarese, è giunta da Kesington Palace una lettera di ringraziamento a firma della portavoce della coppia reale, miss Claudia Spens.

Il brano propone una "romantica melodia" e, come si legge nel testo della lettera recapitata in Calabria da Londra, "il Duca e la Duchessa hanno apprezzato moltissimo il pensiero incredibilmente gentile, rimanendo molto commossi del fatto che ci si sia preso cura di mandare un dono".

L'autore calabrese, che già in passato ha omaggiato i reali inglesi di canzoni a loro dedicate, è, tra l'altro, l'ideatore di "Come puoi", primo brano ufficialmente dedicato a Papa Francesco ed inciso da Massimo Ranieri.