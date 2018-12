CC Vibo incontrano bambini per Natale

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 DIC - Nell'ambito del progetto di "Educazione alla Legalità" che da anni porta avanti l'Istituto comprensivo "Primo Circolo" di Vibo Valentia, diretto da Domenica Cacciatore, già dirigente dell'istituto di San Luca, i bambini della primaria "Don Bosco" hanno accolto l'iniziativa di incontrare come ogni anno nel periodo natalizio i carabinieri.

In questa occasione i piccoli hanno preparato singolari creazioni per allestire l'Albero di Natale all'interno dello stesso Comando provinciale di Vibo Valentia. Addobbi con immagini significative dedicate all'Arma e realizzati con l'aiuto delle docenti. Non solo: anche piccoli abeti di cartoncino tricolore su cui gli alunni delle quarte classi hanno riportato gli articoli della Costituzione in modo da poter riflettere fin dai primi anni di scuola sull'importanza dell'educazione al rispetto della Carta Costituzionale, dei diritti e dei doveri e comprendere i principi di legalità e senso civico.