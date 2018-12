Detenevano 186 gr di marijuana,arrestati

(ANSA) - CATANZARO, 10 DIC - Tre giovani, due di 23 e una di 20 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Catanzaro Lido con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre sono stati sorpresi dai poliziotti, nel quartiere marinaro del capoluogo, all'interno di un monolocale in una struttura adibita a bed and breakfast. All'interno della stanza gli agenti hanno trovato una busta di carta con tre involucri in cellophane trasparenti contenente oltre 173 grammi di marijuana.

Inoltre un bilancino è stato trovato nascosto nel calzino di uno dei tre mentre in uno zainetto sono stati trovati altri 19 piccoli involucri in cellophane termosaldato con 12 grammi di sostanza pronta per essere immessa sul mercato. Tutta la droga, 186 grammi complessivi, è stata sequestrata.