In auto con 70 gr hascisc, arrestati

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 7 DIC - I carabinieri di Sant'Onofrio, durante operazioni di controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato una giovane coppia di sposi che stava viaggiando in auto. Il controllo, apparentemente di ordinaria amministrazione, faceva da subito emergere delle anomalie.

Entrambi gli sposini, infatti, sono apparsi agitati ed insofferenti alle domande dei militari. Insospettiti, i carabinieri di Sant'Onofrio, hanno deciso di estendere il controllo non soltanto all'abitacolo della vettura ma anche alla coppia, trovando oltre 70 grammi di hascisc e 3 grammi di marijuana occultati sotto i sedili del veicolo. Nel mezzo è stato trovato anche del materiale per la frantumazione del panetto di hascisc ed il relativo confezionamento in dosi.

Entrambi i ragazzi, G.A.D. di 32 anni e la moglie S.F. (29) sono stati arrestati e posti ai domiciliari per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.