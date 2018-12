Cotticelli nuovo commissario Sanità

(ANSA) - CATANZARO, 7 DIC - Il generale dei carabinieri Saverio Cotticelli é il nuovo Commissario per la sanità della Calabria. Lo ha scritto, in un post su facebook, il Ministro della Sanità, Giulia Grillo. Subcommissario é stato nominato Thomas Schael. Finisce l'era di Massimo Scura. Commissario anche per il Molise, con la nomina del generale della Guardia di finanza Angelo Giustini. "Legalità, trasparenza e competenza - ha commentato il Ministro Grillo - per la salute dei cittadini! I commissari ad acta sono figure di garanzia. Si tratta di nomine cruciali per questi territori, che hanno non solo difficoltà di bilancio, ma soprattutto non riescono a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede.

I cittadini della Calabria e del Molise hanno diritto a una sanità migliore e a servizi efficienti. Le personalità designate stasera dal Cdm hanno tutti i requisiti per fare un buon lavoro.

Voglio rassicurare molisani e calabresi che l'impegno del Governo è totale per risollevare la sanità delle loro regioni".