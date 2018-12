Tir contro guardrail A2, ferito autista

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 DIC - Il conducente di un autoarticolato è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla corsia sud della A2 Autostrada del Mediterraneo, nel tratto vibonese.

L'autista del Tir, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha impattato violentemente contro il guardrail. A seguito dell'urto che ha fatto piegare il mezzo, l'uomo è stato sbalzato all'esterno della cabina di guida finendo in un pozzetto per la raccolta delle acque reflue.

Sul posto con alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia è intervenuto personale sanitario del Suem 118 che dopo avere prestato le prime cure ha accompagnato il ferito, in codice rosso, nell'ospedale di Vibo Valentia.

La corsia sud dell'A2, a causa dell'incidente stradale, è rimasta chiusa per alcune ore, il tempo di effettuare le operazioni di messa in sicurezza e recupero dell'autoarticolato che aveva occupato tutta la sede stradale.