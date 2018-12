Successo per"La Divina Commedia"a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 DIC - Oltre 12 mila spettatori hanno decretato al Palacalafiore di Reggio Calabria il successo dell'Opera musical "La Divina Commedia" di Marco Frisina e Andrea Ortis andata in scena nell'ambito della trentaduesima edizione si "Fatti di Musica", il Festival del Live d'Autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna.

Applausi continui, telefonini come accendini e interminabili standing ovation hanno accompagnato la rappresentazione dell' allestimento che ha proposto due repliche mattutine e due serali nell'unica tappa per Calabria e Sicilia del nuovo tour. Lo spettacolo, oltre al ricco cast di attori, cantanti, ballerini e acrobati, ha proposto proiezioni in 3D e un grande impianto scenografico con 50 scenari, oltre 200 costumi ed effetti ad alta tecnologia.

"E' stata - ha detto Pegna - una grande festa di musica, spettacolo e cultura, con numeri straordinari non solo per La Calabria".