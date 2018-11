Censis, nel reggino 70% contraffazione

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 NOV - Nel 2017 l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno effettuato nella provincia di Reggio Calabria 48 sequestri e confiscato 118.816 articoli falsi. Lo rivela una ricerca realizzata dal Censis per il Ministero dello Sviluppo Economico.

I risultati dell'indagine sono stati presentati a Reggio Calabria. "Reggio - viene evidenziato nella ricerca - si colloca al 24/mo posto in Italia per quantità di pezzi sequestrati. Ma è il maggiore polo di attrazione del fake nella regione con il 69,4% delle merci sequestrate in Calabria nell'ultimo anno. Nel 2017 i sequestri hanno riguardato soprattutto accessori (35,4%), giocattoli (29,2%), abbigliamento (12,5%) e calzature (8,3%), provenienti soprattutto dalla Cina. I giocattoli sequestrati nel territorio (115.723 pezzi) corrispondono al 97,4% di tutti i prodotti contraffatti confiscati nell'ultimo anno. C'è stato un boom di giocattoli falsi: nel periodo 2008-2017 pesavano solo per il 4,5% del totale delle merci sequestrate".