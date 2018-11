Modificano alveo torrente, denunciati

(ANSA) - ROCCABERNARDA (CROTONE), 29 NOV - I carabinieri di Roccabernarda hanno denunciato un imprenditore 51enne del luogo e quattro operai perché, in seguito ad un controllo in località "Zaccarella", sono stati sorpresi, in assenza di autorizzazione, ad effettuare lavori di deviazione di acque e modificazione dei luoghi sull'alveo del fiume "Soleo", deturpando l'area sottoposta a salvaguardia ambientale.

Inoltre, i militari hanno accertato che l'imprenditore aveva impiegato nello svolgimento dell'attività lavorativa quattro lavoratori "in nero", con conseguente sanzione amministrativa da 1.500 a 36.000 euro per ciascun lavoratore, in base ai giorni di effettivo impiego. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.