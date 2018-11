Autocarri merci cresciuti 1,8% in 1 anno

(ANSA) - CATANZARO, 29 NOV - Tra il 2016 e il 2017 in Calabria il parco circolante di autocarri per trasporto merci è cresciuto dell'1,8%, passando da 146.713 a 149.392 unità. La provincia calabrese che ha fatto registrare l'aumento maggiore è Vibo Valentia (+2,2%), seguita da Cosenza (+2%), Crotone (+1,9%), Reggio Calabria (+1,8%) e Catanzaro (+1,3%). Questi dati emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

La regione in cui questi veicoli sono cresciuti di più nel 2017 è il Trentino Alto Adige, con un aumento del 15,1%. In seconda posizione la Valle d'Aosta (+12,4%), e poi ancora Basilicata (+2,6%), Molise e Puglia (+2,2%), Toscana e Sardegna (+2,1%). In chiusura di questa graduatoria vi sono Piemonte ed Emilia Romagna (+0,4%) e Lazio (-3,2%).