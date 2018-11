Cosenza,forti piogge,evacuate 5 famiglie

(ANSA) - COSENZA, 27 NOV - Cinque famiglie residenti in una contrada di Cosenza, a ridosso del fiume Busento, sono state evacuate per precauzione a causa della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente sulla città.

Ad allertare i vigili urbani, che assieme alle autorità comunali hanno disposto l'evacuazione, sono stati gli stessi residenti di contrada "Macchia di Tavola" preoccupati per il fango e per la caduta di alcuni detriti che si sono staccati dal costone vicino le abitazioni. Gli sfollati, una decina di persone in tutto, hanno trovato ospitalità da parenti e in un albergo cittadino. Il fiume Busento, al momento, risulta ingrossato ma non desta preoccupazioni, mentre il costone della montagna è monitorato dagli uomini della Protezione civile. Si registrano per il maltempo strade e scantinati allagati in città e nella zona industriale di Rende, ma non si segnalano particolari criticità.