Lirica: studenti a spettacoli Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 NOV - Sold out al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria per la prima delle quattro matinée dedicata alle scuole della "Cenerentola", l'opera di Gioacchino Rossini, su libretto di Jacopo Ferretti, tratto dalla favola di Charles Perrault Ferretti in un adattamento studiato dal maestro Alessandro Tirotta. Con l'Orchesta del teatro "Cilea", le associazioni "Traiectoriae" e "Nuovo Laboratorio lirico", con un cast di professionisti internazionali. Lo spettacolo, rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni genere e grado, è preceduto ogni giorno da una guida all'ascolto dell'opera e dalla spiegazione del libretto e di tutti gli aspetti artistici dell'Opera. "Ogni anno - ha detto il Maestro Tirotta - riusciamo a coinvolgere ragazzi da tutta la Calabria.

E questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Diffondere l'opera lirica non è facile. Noi lo facciamo attraverso opere che sono adatte ad un pubblico giovanile".