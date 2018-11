Cc affidano tartarughe ad alunni

(ANSA) - COSENZA, 19 NOV - Quattro tartarughe di terra sono state affidate alle cure degli alunni di due scuole cosentine che hanno aderito al progetto ideato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza che vede coinvolti i club di servizio Lions di Castrovillari e Cosenza Rovito Sila Grande.

"L'idea - é detto in un comunicato - è di sensibilizzare i bambini della scuola primaria nei rapporti con gli animali e, in questo particolare caso, con le tartarughe di terra in possesso dei carabinieri forestale nel Centro visita Cupone di Spezzano della Sila. Le tartarughe, in particolare, sono state affidate all'istituto comprensivo 'B.Zumbini' ed all'istituto comprensivo 'Don Milani De Matera'. Il 21 novembre, in occasione della 'Giornata dell'Alberoì, verranno consegnate anche all'istituto comprensivo di Cropalati e il 22 all'istituto comprensivo statale Spirito Santo di Cosenza.



