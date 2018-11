Incontri con studenti su violenza donne

(ANSA) - CATANZARO, 18 NOV - In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il centro Antiviolenza Aiuto Donna e il Centro di Accoglienza Il Rosa e l'Azzurro, gestiti da Fondazione Città Solidale Onlus di Catanzaro, hanno organizzato la "Settimana della Prevenzione contro la violenza sulle Donne". Momenti di incontro che mirano alla sensibilizzazione della popolazione sul territorio, ed in particolare delle giovani generazioni di studenti. Una sensibilizzazione che vedrà lunedì 19 il primo momento negli istituti di istruzione superiore Majorana di Girifalco e Siciliani di Catanzaro, per poi proseguire il 20 al comprensivo statale Sabatini di Borgia ed il 24 all'Itas Chimirri del capoluogo. Incontrare gli studenti, non solo per sensibilizzare e incoraggiare a contrastare il fenomeno, ma anche per prevenire questi atti. Verrà distribuito un opuscolo contenente indicazioni su come riconoscere le diverse forme di violenza, come difendersi e a chi rivolgersi per segnalare e/o denunciare situazioni di abuso.