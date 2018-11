Bankitalia, ripresa ma eredità pre-crisi

(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - La ripresa dell'economia calabrese c'è e si consolida, pur rimanendo ancora insufficiente a colmare la caduta registrata durante la crisi. A confermarlo - al netto di elementi negativi che fanno sentire la loro influenza - sono i dati contenuti nella nota congiunturale di aggiornamento dell'economia in Calabria stilata da Bankitalia con riferimento al primo semestre 2018. I risultati della ricerca sono stati presentati a Catanzaro dal direttore della filiale calabrese Sergio Magarelli e dai componenti del Nucleo di ricerca dell'istituto Giuseppe Albanese, Antonio Covelli e Iconio Garrì.

"L'analisi che presentiamo oggi - ha detto Magarelli - pone in evidenza indicatori positivi e segnali di recupero come una migliore redditività delle imprese, l'export che cresce, l'aumento dei livelli occupazionali e le aspettative favorevoli degli operatori per il futuro". Prosegue la fase negativa settore costruzioni, in stretta connessione con la debolezza del comparto delle opere pubbliche.



