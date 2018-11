Incendio in negozio Reggio, no feriti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 NOV - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha distrutto la notte scorsa, in pieno centro, a Reggio Calabria, un negozio di prodotti biologici. Non si registrano danni alle persone.

Le fiamme si sono propagate all'intero piano terra dell'edificio interessando tutti e tre locali che si affacciano sulla centrale via del Torrione.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba per avere ragione delle fiamme. Il fuoco ed il fumo, oltre ad avere annerito la facciata del palazzo potrebbero aver creato danni strutturali, attualmente al vaglio dei tecnici, all'intero edificio. Nessuna ipotesi viene esclusa sull'origine del rogo.

Sul posto assieme ai vigili sta lavorando anche la Polizia scientifica. La chiusura della strada al traffico veicolare ha mandato in tilt il traffico della zona gravato, in queste settimane, dal passaggio di quanti evitano la vicina tangenziale est interessata da lavori di riammodernamento.