Getta rifiuti per strada, denunciato

(ANSA) - CROTONE, 13 NOV - I carabinieri forestali di Crotone hanno individuato nei giorni scorsi un automobilista che, sceso dalla propria vettura, aveva gettato rifiuti in un'area della zona industriale in via Donegani a Crotone. L'uomo è stato denunciato. E' stato un cittadino ad accorgersi del gesto ed a riprendere l'autore, consegnando poi le riprese fotografiche ai carabinieri forestali della stazione di Crotone.

Dopo un rapido accertamento, attraverso la targa dell''autovettura, i militari sono riusciti a risalire al responsabile, che intanto si era fermato in città per altre incombenze. L'uomo, un cinquantanovenne nato a Crotone ma residente a Scandale, è stato deferito alla Procura della Repubblica per getto pericoloso di cose. Gli è stato elevato anche un verbale amministrativo di 600 euro per abbandono di rifiuti speciali sul suolo.