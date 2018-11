Natuzza, via libera causa beatificazione

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 11 NOV - La Congregazione della Dottrina della Fede ha dato il via libera all'apertura della causa di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica calabrese morta nel giorno della festa di tutti i Santi del 2009. Ad annunciarlo, davanti ai tanti fedeli che si sono radunati a migliaia alla Villa della Gioia, a Paravati di Mileto, in occasione del 25/mo anniversario dell'arrivo della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, è stato il vescovo della diocesi di Mileto - Nicotera - Tropea mons. Luigi Renzo nel corso dell'omelia tenuta per la funzione religiosa.

Il presule ha anche riferito che, nei prossimi giorni, si recherà a Roma, in Vaticano, per incontrare il segretario della Congregazione dei Santi con cui si metterà d'accordo sulle procedure da seguire. La notizia è stata appresa con giubilo ed applausi da parte dei numerosi fedeli, appartenenti ai Cenacoli di preghiera presenti in Italia e all'estero, assiepati per seguire la funzione religiosa.