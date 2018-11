Rifiuti Lamezia, 7 informazioni garanzia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 NOV - Personale del Commissariato di polizia di Lamezia Terme ha notificato 7 informazioni di garanzia, per il reato di interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità, emesse dalla Procura della Repubblica lametina nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione della raccolta dei rifiuti in città.

Negli ultimi giorni in più punti del territorio di Lamezia si erano ammassate notevoli quantità di rifiuti, con conseguente pericolo per l'igiene e la salute pubblica. Cumuli di rifiuti, tra l'altro, si trovano lungo le strade nelle immediate vicinanze di alcune scuole cittadine. Le informazioni di garanzia sono state emesse nei confronti dei responsabili della Multiservizi e della Daneco, le società addette, rispettivamente, alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti a Lamezia Terme.



Data ultima modifica 05 novembre 2018 ore 12:01