"Calabria Sona" al "Womex" 2018

(ANSA) - CATANZARO, 4 NOV - Per la prima volta la musica "made in Calabria" è stata rappresentata al "Womex", l'esposizione internazionale di "World Music" che quest'anno si è tenuta a Las Palmas di Gran Canaria, nelle Isole Canarie.

Protagonista della partecipazione il network "Calabria Sona", il circuito che promuove, valorizza e produce eventi e progetti legati alla musica creata in Calabria. Al "Womex" è rappresentato l'intero establishment musicale mondiale e mai la Calabria aveva avuto modo di entrare in una mostra/evento così importante. "Calabria Sona al 'Vomex' - é detto in una nota del network - ha interagito con tutti gli operatori ed ha inserito i propri festival e i propri artisti nel catalogo ufficiale della delegazione italiana. Ha consegnato dépliant e cd con tutto il materiale promozionale ed ha attivato contatti e ingaggi internazionali con produttori di tutto il mondo professionale e artistico, avviando una rete ricca e costruttiva con chi non aveva mai sentito parlare del prodotto musicale calabrese".