Bimba 2 mesi morta in ospedale,inchiesta

(ANSA) - CATANZARO, 4 NOV - Una bambina di due mesi é morta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. Lo scrive la "Gazzetta del Sud".

Secondo quanto riporta il quotidiano, la bambina presentava numerose ecchimosi in varie parti del corpo.

Sulla morte della bambina ha aperto un'inchiesta la Procura della Repubblica di Catanzaro. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. La famiglia della bambina vive a San Pietro di Caridà, un centro della provincia di Reggio Calabria al confine con quella di Vibo Valentia. La bambina, portata in un primo tempo nell'ospedale di Vibo, é stata trasferita successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, a Catanzaro, dove ieri é deceduta.

I genitori, secondo quanto si é appreso, hanno riferito ai medici ed agli investigatori che la bambina si lamentava e piangeva e che per questo hanno deciso di portarla in ospedale.

Versione che é adesso al vaglio degli investigatori.