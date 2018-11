Ambiente:Lamezia Terme invasa da rifiuti

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 4 NOV - Grandi cumuli di rifiuti abbandonati in vari punti della città, con i rischi che ne derivano per l'igiene pubblica. É quanto sta accadendo a Lamezia Terme, città governata da una terna commissariale dopo lo scioglimento del Comune per condizionamenti della criminalità organizzata. A segnalare la situazione, con il corredo anche di alcune fotografie, é "Potere al popolo", che ha chiesto un "incontro urgente" ai Commissari del Comune.

"La situazione dei rifiuti a Lamezia - sostiene "Potere al popolo" - è ormai giunta ad un livello di degrado non più tollerabile. Intere strada invase dai rifiuti, con pericoli evidenti per la salute pubblica e persino per il traffico cittadino. Dove sono le istituzioni? A questa domanda nessuno sembra voler dare una risposta. Crediamo che il tema dei rifiuti, e più in generale quello ambientale, sia il giro di boa dello sviluppo sostenibile della nostra città".