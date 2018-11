Doppio arresto in poche ore, in carcere

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 2 NOV - Posto ai domiciliari dopo essere stato sorpreso mentre tentava di compiere un furto in una scuola parrocchiale, in piazza Duomo, a Isola Capo Rizzuto, dopo qualche ora si è allontanato dalla propria abitazione per andare a danneggiare a calci la porta d'ingresso di un locale in uso ad un gruppo scout sempre nella stessa piazza del centro del Crotonese. Un uomo di 37 anni, A.R., è stato arrestato due volte, nel giro di poco tempo, dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, nel secondo caso con l'accusa di evasione.

Il trentasettenne, che in occasione del tentato furto nell'istituto scolastico era stato trovato in possesso di un arnese da scasso, che gli era stato sequestrato, è stato bloccato dai militari che lo hanno condotto in carcere.