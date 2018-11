A Crotone divise storiche Polizia Stato

(ANSA) - CROTONE, 31 OTT - Lo showroom dell'orafo Michele Affidato ospita, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si celebrerà il 4 novembre, le divise storiche della Polizia di Stato.

In mostra ci sono due divise: la prima risale al 1888 ed è della Polizia marittima, mentre la seconda risale al 1960. Alla presentazione dell'iniziativa, alla presenza di una folta rappresentanza di studenti, sono intervenuti, tra gli altri, il questore Massimo Gambino e il cappellano della Polizia di Stato don Pancrazio Limina. "In questa occasione - ha detto nell'occasione il questore Gambino - abbiamo voluto dare un segnale di apertura, soprattutto al mondo dei giovani sulla legalità in tutti i suoi aspetti".

"Noi e voi ragazzi - ha sostenuto, da parte sua, l'orafo Affidato - abbiamo il dovere di rinnovare con forza il ricordo delle migliaia di caduti per un'Italia sempre più unita e sempre più libera".

La mostra rimarrà aperta fino al 4 novembre.