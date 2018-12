A Morano Calabro il teatro napoletano

(ANSA) - MORANO CALABRO (COSENZA), 23 OTT - Al via la stagione "Teatromusica" 2018-2019 di Morano Calabro. "Quest'anno Paolo Caiazzo, Stefano Sarcinelli e altri grandi nomi della commedia contemporanea - é detto in un comunicato - confermeranno il borgo del Pollino come la capitale calabrese del teatro napoletano. La stagione allestita per il 2018-2019, in programma dal 28 ottobre al 31 marzo, punta infatti sui grandi nomi del teatro napoletano contemporaneo. Un cartellone composto da 14 appuntamenti che riempiranno l'auditorium 'Massimo Troisi' non solo di risate, nel pieno stile della commedia partenopea, ma anche di una musica che attraversa il tempo, da Verdi a Lucio Battisti. L''Allegra ribalta', compagnia teatrale e associazione organizzatrice, ha voluto aprire le porte a compagnie amatoriali di valore, ma soprattutto ai professionisti, offrendo al pubblico di tutta la Calabria una programmazione di qualità".

"Morano Calabro - conclude la nota - diventa così il cuore culturale del Pollino".