Rubano pneumatici per sostituire propri

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 20 OTT - Volevano sostituire gli pneumatici dell'auto di famiglia e per farlo hanno rubato tutte e quattro le ruote ad un'altra vettura. Il proposito di tre persone, padre e figli, però, è stato vanificato dagli agenti della sezione volanti della Questura di Vibo Valentia che li hanno arrestati per furto aggravato e posti ai domiciliari. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un giovane che alla loro vista ha fatto uno scatto per andare a nascondersi in una Fiat Punto in sosta col motore acceso. I poliziotti hanno controllato i tre occupanti della vettura, a bordo della quale hanno trovato quattro pneumatici con i relativi cerchioni, appena asportati ad un'altra vettura dello stesso tipo oltre ad arnesi usati per smontare i componenti. I tre hanno quindi ammesso di aver agito per sostituire le gomme usurate della vettura di famiglia.