Concerto Edoardo Bennato,grande successo

(ANSA) - FALERNA (CATANZARO), 14 OTT - Grande successo di pubblico per Edoardo Bennato in occasione dell'ennesimo appuntamento di "Fatti di Musica 2018", la trentaduesima edizione del "Festival del live d'autore" approdata nel centro storico di Falerna in occasione dei tradizionali festeggiamenti della Madonna del Rosario. Prima del concerto, il parroco Padre Naum Emilio, di origine messicana, ed il promoter Ruggero Pegna hanno ricordato le vittime dell'alluvione di San Pietro Lametino, Stefania Signore ed i figli Cristian e Nicolò. Il concerto di Bennato é cominciato, sotto il grande schermo a led che ha fatto da fondale scenografico, con il brano "Abbi Dubbi", cui hanno fatto seguito molti dei grandi successi del cantautore napoletano, a cominciare dagli storici "Non farti cadere le braccia" del 1973 e "I buoni e i cattivi" dell'anno successivo.

Pegna ha annunciato il ritorno in Calabria nel 2019 del musical di Bennato "Peter Pan", in scena il 24 aprile al Cilea di Reggio Calabria e il 27 dello stesso mese al Rendano di Cosenza.