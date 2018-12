Arrestato pusher venticinquenne

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 8 OTT - Deteneva una pistola e aveva impiantato un sistema per difendere la sua piazza di spaccio con radio scanner e sistema di sorveglianza. Un venticinquenne di Cosenza è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rende, che hanno agito con l'ausilio dei colleghi del 14/mo battaglione Calabria, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

I militari, a seguito di una perquisizione personale, hanno trovato il giovane in possesso di una grammo di cocaina.

Allargato il controllo alla sua abitazione cosentina, i carabinieri hanno trovato la pistola, un silenziatore, altri 30 grammi di cocaina e 13 di marijuana, 340 euro in contanti, un cucchiaio intriso di cocaina, bilancini e materiale per confezionare la droga. Scoperte anche la radio scanner per ascoltare le comunicazioni delle forze dell'ordine e un monitor collegato con quattro telecamere di videosorveglianza installate agli angoli del condominio.