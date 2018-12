A Coop Goel premio 'Economie fiducia'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 SET - Costruire fiducia, un passo alla volta: all'impegno di Goel-Gruppo Cooperativo è andato il premio Le economie della fiducia di Buone Notizie del Corriere della Sera. Il comitato scientifico dell'inserto "Buone Notizie - L'impresa del bene", è scritto in una nota, "ha infatti deciso di assegnare il riconoscimento alla comunità di Goel, fatta di cooperative, aziende e singole persone, che dal 2003 opera per il cambiamento ed il riscatto della Calabria attraverso l'etica, l'innovazione ed una ferma opposizione alle mafie". Dall'agricoltura biologica alla moda di fascia alta, dal turismo responsabile ai servizi sociali: sono tanti i settori in cui Goel, prosegue la nota, "applica il proprio metodo, con l'obiettivo di dimostrare come l'etica non sia solo una scelta morale ma l'unica strada percorribile per uno sviluppo vero dei territori in cui viene praticata". "Questo premio, attraverso Goel, è dedicato a tutti i calabresi che non si arrendono" ha detto il presidente Vincenzo Linarello.