Molise, sciopero generale il 3 marzo

(ANSA)-CAMPOBASSO, 18 FEB- La sanità diventa oggetto dello sciopero di tutte le categorie pubbliche e private proclamato per il prossimo 3 marzo in Molise dalle sigle sindacali Confederazione unitaria di base (Cub) di Campobasso e Sindacato operai autorganizzati (Soa). Una protesta "per la sicurezza e il diritto alla vita, il diritto alla salute dei cittadini molisani, la tutela dei territori regionali abbandonati dai tagli dei servizi pubblici a favore dei privati, per una sanità pubblica che garantisca la vita e il rispetto delle persone, contro i tagli e la chiusura dei servizi e degli ospedali pubblici sul territorio molisano, contro le politiche della Regione Molise e dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) che continuano a gestire il servizio sanitario pubblico con il personale ridotto". L'astensione dal lavoro non riguarderà il trasporto pubblico locale, quello ferroviario, appalti ferrovieri, noleggio autobus con conducente e il personale Ata della scuola. Per i Vigili del fuoco lo sciopero interesserà la fascia oraria 8-14.(ANSA).