(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 FEB - Una folla festante ha accolto ieri a Termoli la prima uscita dei carri allegorici allestiti per il Carnevale 2020. In tanti si sono riversati per le strade del centro per seguire le coreografie e ammirare le figure realizzate da otto associazioni. Due giorni di festeggiamenti hanno visto una buona partecipazione di famiglie e giovani, accorsi per l'animazione dei maghi al Borgo Antico e per i giochi e la sfilata dei carri. (ANSA).