Foibe:assessore Isernia 'Non solo libri'

(ANSA) - ISERNIA, 10 feb - "Ho invitato i ragazzi ad andare su internet per fare ricerca cioè alla fonte, agli Archivi di Stato, a sorgenti più attendibili che non sono solo i libri di storia". Lo ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Isernia, Eugenio Kniahynicki (FdI), a margine di un evento. Nel suo intervento ha chiamato in causa anche lo studio della storia a scuola, provocando una reazione dei docenti che hanno lasciato la sala per poi far ritorno solo quando lo spettacolo è iniziato. "La storia e i fatti ci danno ragione. Questa pagina oscura è stata per troppo tempo negata. Spesso i libri di storia sono scritti da persone che hanno un legame emotivo e una loro emotività, questo vale a tutti i livelli, e spesso anche per pressioni si tende a non raccontare tutti gli accadimenti o a raccontarli attraverso un'interpretazione degli stessi". "Negli ultimi decenni, è riemersa una pagina oscura della storia. Ci ha fatto molto piacere che Mattarella abbia dato un alto valore simbolico, ma anche pratico alla Giorno del ricordo".



Data ultima modifica 10 febbraio 2020 ore 17:22